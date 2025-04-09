Sakarya'daki Silahlı Kavga: Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi - Son Dakika
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Sakarya'daki Silahlı Kavga: Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan ve 5 kişinin ölümüne yol açan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi daha tutuklandı. Böylece olaya dair tutuklananların sayısı 11'e çıktı. Olay, 6 Nisan'da çocukların kavgasının büyümesi sonucu gerçekleşmişti. Olayda Yaşar Özyurt ve oğulları Onur ve Özgür Özyurt ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına almış ve 6 tabanca ile 3 tüfek ele geçirmişti.

09.04.2025 20:28
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklamıştı. Bugün, hastanede gözetim altına alınan ve tedavileri tamam 4 kişiden G.Ö. (39), N.Y. (48) Asayiş Şube Müdürlüğü'nden F.U.U. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu çerçevede 5 kişinin öldüğü olaya ilişkin tutuklanma sayısı 11'e yükseldi.

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Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'daki Silahlı Kavga: Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi - Son Dakika

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