Sakarya\'daki Yangınlar ve Gözaltılar

Yangının devam ettiği Sakarya'da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda" dedi. Ayrıca Yumaklı, 3'üncü büyük yangının ise Bolu'nun Göynük ilçesinde çıktığını söyledi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Cezaların ağır olduğunu ifade ediyoruz ama nedense bu boşvermişliği bir türlü aşamadık, geçemedik. Meteorolojik verilerin, mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve hafta başına kadar devam edeceğini söylemiştik, nitekim de böyle oldu. Önümüzdeki dönem, yani Ekim 2025'e kadar aynı şekilde, aynı teyakkuz halinde devam etmemiz gerekir. Bizim burada bütün devletin her bir biriminin, bir araya gelip, cansiparane mücadelesini bir kenara bırakıyorum, bunların etkisi uzun yıllar sürecek bir etki. Tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. 'Çok basit, bundan bir şey olmaz' denilecek şey şu ekosistemin yok olmasına sebep olabiliyor. Bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz, omuz omuza vermeliyiz. Hepimiz el ele vereceğiz. Bu hem ülkemizin hem de dünyanın gerçeği" dedi.

"113 büyük ölçekli yangın meydana geldi"

Cuma ve cumartesi günleri ülke genelinde çıkan yangınlara değinen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"İrili ufaklı olanları saymıyorum bile. 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Bunlardan sadece 6 tanesi kaldı. Risk teşkil eden 3 yangınımız var. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya- Bilecik sınırındaki yangın. Yangın dün 10.48'te çıktı. İlk müdahale sadece 7 dakikada yapıldı ancak şiddetli ve kararsız rüzgar, bizim müdahalelerimizi büyük oranda boşa çıkardı. Daha doğrusu etki ve sonuç almamızı geciktirdi, uzattı. Coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz. Halihazırda bir uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve binin üzerinde orman kahramanı arkadaşlarımız var. Onları sizler görmüyorsunuz, o ağaçların arasında alevlerle mücadele ediyorlar. Bunun dışında, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlar ele ele vermiş durumda. Bu problemi çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar Sakarya'da 2 köy, Bilecik'te de 11 köy tedbiren tahliye edildi. Toplam 13 köy. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız arasında herhangi şekilde etkilenen, yaralanan, sağlık problemi yaşayan yok. Talep edenler kendi akrabalarının yanında konaklıyorlar. Gidecek yeri olmayanlar ise Valilik tarafından yurtlara yerleştiriliyor."

3 gözaltı

Açıklamasının devamında Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda. Etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğü şu anda söylemek mümkün değil çünkü bayağı geniş alanda değerlendirme devam ediyor. Bu bölgede en son benzer yangının 30 yıl önce meydana geldiğini de belirtmek istiyorum, hala hafızalarda taze" diye konuştu.

"Burada çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, bir haber aldık, o da Bolu Göynük'ten"

Manisa'nın Akhisar ilçesinde de riskli bir yangının çıktığını söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, "Diğer risk teşkil eden yangın Manisa Akhisar yangını. Çıkış saati bugün 11.25, ilk müdahale 11.35. Buraya da 3 uçak, 11 helikopter ve 26 arazözle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Biliyorsunuz, hafta başından itibaren neredeyse İzmir'deki birçok yangınla arkadaşlarımız mücadele etti. O yorgunluklarına rağmen orada da cansiparane problemi çözmek için uğraşıyorlar. İklim değişikliği dediğimiz tam da bu. Yangın hassasiyeti sadece bir kurumun değil, ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisi. Dolayısıyla düşük nem, şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık bırakın müdahale edilmeyi, sizin farkınızda bile olmadan geniş alanlarda mücadele etmenizi gerektiren bir hal alıyor. Burada çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, bir haber aldık, o da Bolu Göynük'ten. Geçtiğimiz yıl hatırlarsınız burada hepimizin ciğerini dağlayan, bizi çok uğraştıran yangın çıkmıştı. Oraya çok yakın bir yerde, hemen hemen aynı karakteristiği gösteren başka bir yangın çıktı. Bu da 3'üncü riskli yangın. Buraya 9 helikopter, 12 arazöz ve 100 arkadaşımızı hemen sevk ettik. Arkadaşlarımız müdahaleye başladı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeniden vatandaşları uyararak, tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. - SAKARYA