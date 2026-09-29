Sakarya Karasu'da taşkın ulaşımı güçleştirdi, okullar yarın da tatil edildi - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da taşkın ulaşımı güçleştirdi, okullar yarın da tatil edildi

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Sakarya Karasu\'da taşkın ulaşımı güçleştirdi, okullar yarın da tatil edildi
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Sakarya Karasu'da Darıçayırı Mahallesi'nde sağanak sonrası baraj sularının taşmasıyla mahalle sular altında kaldı. İlk ve ortaokullar bugün ve yarın tatil edilirken, ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor; mahsur kalan iki aile kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından adeta göle dönen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

Sakarya'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına sebep oldu. Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı. Bugün tatil edilen ilk ve ortaokul taşkın sebebiyle yarın da tatil edildi.

Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Sel sularının yolları kaplaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar ve ekipler kepçe ile traktörleri kullanarak bölgedeki ulaşımı sürdürüyor. Selin esir aldığı mahallede ise vatandaş ve hayvan kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. Mahallede taşkının etkileri devam ediyor.

"Mağdur olan var ama mahsur kalan yok"

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, "Sel felaketi yaşadık. Burada olan bütün ekiplere teşekkür ederim. 1969 yılında babam sel felaketi sebebiyle Almanya'ya gitmişti işçi olarak. O zamandan bu zamana kadar bu sorunu çözemedik. Ben yetkililerden bu problemin çözülmesini istiyorum. Sabah 07.30'dan beri bu şekilde ve sular azda olsa çekilmeye başladı. Ulaşımı iş makineleri ve traktörlerle karşılıyoruz. SASKİ müdürüne teşekkür ediyorum. Mahsur kalan iki aile vardı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince onları botlarla evlerinden aldık ve güvenli bölgelere sevk ettik. Mağdur olan var ama mahsur kalan yok. Sadece suların çekilmesini bekliyoruz, temennimiz yağmurun yağmaması. Dükkanlara ve bazı evlere su girdi. AFAD yarın gelip hasar tespiti yapacak" dedi.

Kaynak: İHA
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