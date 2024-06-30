Sakarya Karasu'da yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi, 52 araç sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi, 52 araç sürücüsüne ceza kesildi

Sakarya'nın tatil bölgesi Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 52 araç sürücüsüne toplamda 120 bin 385 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 kişi hakkında yoklama kaçağı tutanağı düzenlendi.

30.06.2024 16:43
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Sakarya'nın tatil bölgesi Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken 52 araç sürücüsüne 120 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, şehir genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede şehrin denize kıyısı olan tatil bölgesi Karasu ilçesi genelinde polis ekiplerince geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. 21 ekip, 60 personelin görev aldığı denetimlerde 177 araç ve 481 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 kişi hakkında yoklama kaçağı tutanağı düzenlendi. Ayrıca 7 motosikletin ve 1 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 52 araç sürücüsüne toplam 120 bin 385 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Karasu'da yapılan denetimlerde 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi, 52 araç sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

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