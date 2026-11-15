Sakarya Pamukova'da araç refüje saplandı, 6 kişiden 1'i yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da araç refüje saplandı, 6 kişiden 1'i yaralandı

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Sakarya Pamukova\'da araç refüje saplandı, 6 kişiden 1\'i yaralandı
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Sakarya Pamukova\'da araç refüje saplandı, 6 kişiden 1\'i yaralandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda hafif ticari aracın refüje saplanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak saplanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi İsabali Mahallesi mevkiinde Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 16 U 8580 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje saplanırken, araçta bulunan 6 kişiden E.A. isimli yolcu yaralandı. Diğer 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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