Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün - Son Dakika
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Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

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NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için yapım şirketi ve aile üyelerinin arasında anlaşma sağlandı. Medyapım şikayet alan sahnelerle ilgili açıklama yaparken dizi, kısa bir süre sonra ekranlara dönecek.

27.02.2025 07:57
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Dizinin çekimleri, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle durdurulmuştu. Aile üyeleri, dizinin yapım sürecinde izin almadıkları ve özel hayatlarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, kişilik hakları ihlali nedeniyle dizinin yayından kaldırılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, dizinin YouTube kanalındaki tüm videolar silindi ve NOW TV'nin yayın akışından kaldırıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da bir açıklama yaparak süreçle ilgili bilgilendirme yapmıştı.

AİLE DAVADAN FERAGAT ETTİ

Krizi çözmek için harekete geçen Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Tedbir davası açan aile üyeleri davadan feragat ettiler, diziye mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı ailenin davadan feragati nedeniyle kaldırıldı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ EKRANA DÖNÜYOR

Aile bireyleri davadan geri çekilme kararı aldı ve Şakir Paşa Ailesi dizisi yeni bölümüyle 2 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Dizinin yapım şirketi Medyapım açıklama da yaparak seyirciyi tartışılan sahneler konusunda da uyardı. Yapım şirketi 'Dizimizin bazı kurgularının yanlış anlamaya mahal verdiğini üzülerek anlamış bulunuyoruz' dedi.

Medyapım açıklaması şöyle devam etti:

"Öte yandan, her ne kadar diziler bölüm bölüm yayınlansa da esasen dizi ile verilmek istenen mesajın nihai olarak tüm bölümler yayınlandıktan sonra bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Henüz dizimizin 7 bölümünün yayınlandığını özellikle hatırlatarak dizinin devamında gerçekleşecek zaman atlaması ile izleyicilerin tüm karakterlerin tekamülüne şahit olacağını; şu ana kadar yayınlanan bölümlerde henüz çocuk ve genç olan, her biri birbirinden yetenekli aile üyelerinin yaşayacağı sanatsal uyanış ile dünyaca ünlü sanatçılara evrilme hikayelerinin izleyiciler ile buluşturulacağını önemle belirtmek isteriz."

Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün

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Son Dakika 3.Sayfa Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün - Son Dakika
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