Salihli\'de 229 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 229 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Salihli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.D.'nin kullandığı aracı, D300 Karayolu üzerinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 229 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli M.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA