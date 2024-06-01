Salihli\'de fabrika inşaatında göçük: İşçi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Selendi ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu, işçilerden Selim Çankaya (41) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla ulaşılan Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili olarak soruşturması devam ederken, bekar olduğu öğrenilen Çankaya, Selendi'ye bağlı Tepeynihan Mahallesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA