Salihli\'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada biri silahla, diğeri bıçakla yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Güneş Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşlerden A.K. (20) silahla vurularak, ağabeyi N.K. (25) ise bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen A.Y. (25) ve M.E. (21), Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olduğu değerlendirilen bıçak ve silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA