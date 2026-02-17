Salihli'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı

Salihli\'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı
17.02.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada biri silahla, diğeri bıçakla yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada biri silahla, diğeri bıçakla yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Güneş Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşlerden A.K. (20) silahla vurularak, ağabeyi N.K. (25) ise bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen A.Y. (25) ve M.E. (21), Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olduğu değerlendirilen bıçak ve silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
19:03
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
18:51
Asensio, eski hocasını pişman etti
Asensio, eski hocasını pişman etti
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:22:52. #7.11#
SON DAKİKA: Salihli'de Kardeşler Kavga Etti: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.