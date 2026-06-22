Salihli'de Motosiklet Ceza ve Men Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklette, katlanır plaka düzeneği ve abartı egzoz tespit edildi. Kurallara aykırı donanımlarla trafikte seyreden sürücüye toplam 156 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Durumundan şüphelenilen bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin plakasının katlanır sistemle gizlenebildiği, plaka için özel bir düzenek bulunduğu ve araçta abartı egzoz kullanıldığı belirlendi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle motosiklet sürücüsüne toplam 156 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara aykırı araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MANİSA