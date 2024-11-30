Salihli'de Otomobil Kamyona Çarptı - Son Dakika
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Salihli'de Otomobil Kamyona Çarptı

Salihli\'de Otomobil Kamyona Çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

30.11.2024 16:40
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjden aşağıya uçup park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi Ankara- İzmir E96 kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 35 SS 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden aşağıya uçarak park halindeki 45 HB 0803 plakalı kamyona çarptı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, yolcu konumundaki eşi N.K. sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Otomobil Kamyona Çarptı - Son Dakika

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