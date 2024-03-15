Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu, moto kuryelere güvenli sürüş ekipmanları hediye etti - Son Dakika
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Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu, moto kuryelere güvenli sürüş ekipmanları hediye etti

Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu, moto kuryelere güvenli sürüş ekipmanları hediye etti

Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.

15.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SETMOG olan Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu üyeleri, ilçede güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla, moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti.

Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğinde, ilçedeki 20 moto kuryeye eğitim verildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Temel Hakimiyet Eğitmeni S. Caner Akçakaya tarafından moto kuryelere güvenli sürüşte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Eğitimin ardından karayolunda gündüz ve gece görünürlüklerinin arttırılması amacıyla 5 sürücüye reflektörlü yelek ile 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu, moto kuryelere güvenli sürüş ekipmanları hediye etti - Son Dakika

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