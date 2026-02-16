Salihli\'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kurudere Işıklı Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.T. ve E.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA