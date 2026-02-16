Salihli'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Salihli'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Salihli\'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama
16.02.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kurudere Işıklı Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.T. ve E.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:06:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Salihli'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.