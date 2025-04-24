Salihli'de Trafik Denetimi: 33 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Salihli'de Trafik Denetimi: 33 Bin Araç Kontrol Edildi

Salihli\'de Trafik Denetimi: 33 Bin Araç Kontrol Edildi

2025'in ilk 3 ayında Salihli'de 33 bin araç kontrol edilirken, 257'si trafikten men edildi.

24.04.2025 15:44
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2025 yılının ilk 3 ayında yapılan denetimlerde 33 bin 217 araç kontrol edilirken, 257 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde Salihli'nin birçok noktasında uygulama gerçekleştirirken, gelen şikayetler doğrultusunda da denetim yapıyor. 2025 yılının ocak-mart aylarını içeren ilk 3 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 985 elektrikli bisiklet, 2 bin 836 kamyon veya kamyonet, 2 bin 642 otobüs ve minibüs, 14 bin 833 motosiklet, 10 bin 921 otomobil olmak üzere toplam 33 bin 217 araç kontrol edildi. 273 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 122 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 289 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 238 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, 551 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 356 sürücüye hız kurallarına uymamak, 177 sürücüye abartı egzoz kullanmak, 218 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek bin 858 sürücüye hatalı park, 988 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 730 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 8 bin 233 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan hacizli ve yakalaması bulunan 35, tescilsiz 15, abartı egzoz 18, plakasız 49, sigortasız 39, hatalı park 5 ve diğer kural ihlalleri 96 olmak üzere toplam 257 araç trafikten men edildi.

Salihli'de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Trafik Denetimi: 33 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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