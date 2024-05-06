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Salihli'de Trafik Haftası Kutlamaları

Salihli\'de Trafik Haftası Kutlamaları

Salihli ilçesinde düzenlenen trafik haftası kutlama etkinliğinde vatandaşlara ve öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı. Kaymakam Sağlam, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı testlerini izledi.

06.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
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Manisa'nın Salihli'de ilçesinde düzenlenen trafik haftasın kutlama etkinliğine katılan, vatandaşlara ve öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, trafik ekiplerinden, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler alırken, protokol üyeleri ile birlikte öğrencilere kırmızı düdük ile bilgilendirici trafik dergileri dağıttı.

Kaymakam Sağlam, protokol üyeleri ile birlikte sonrasında emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı testlerini izledi.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, esnaf odası başkanları, trafik ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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