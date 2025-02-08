Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Salihli\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde D-300 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada, 71 yaşındaki İzzet Çürük yönetimindeki araç, 32 yaşındaki Veysel Çetin'in aracıyla çarpıştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ve yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

08.02.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin (32) yönetimindeki 43 LD 321 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Beyhan Dora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Salihli, trafik, manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.