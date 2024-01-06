Salihli\'de Uyuşturucu Operasyonu Sonuçları Açıklandı

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihinde Salihli'de uyuşturucu madde satışı yapan, kullanan, yetiştiren, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Salihli'de 1 yıllık süre içerisinde toplam 379 olayda, 5I6 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 401 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 1635,75 gram met ve kristal olarak tabir edilen metamfetamin I490,36 gram esrar, 310,85 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik Kannabinoid, 534,32 gram Skunk, 117 bin 905 adet lilika tabir edilen sentetik ecza hap, 105 adet şeker olarak tabir edilen Ecstasy hap, 87 kök kurıtarak esrar elde etmeye yarayan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Salihli'de, uyuşturucu konularından dolayı huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtildi. - MANİSA