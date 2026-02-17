Salihli\'de Zeytinyağı Hırsızı Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evden yaklaşık 30 litre zeytinyağı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Yılmaz Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden yaklaşık 30 litre zeytinyağının çalınması üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin A.T. (45) olduğu tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çaldığı zeytinyağları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA