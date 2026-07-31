Salihlili Şehit Mehmet Uyar unutulmadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2015 yılında düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Mehmet Uyar, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Şehit Polis Mehmet Uyar'ın şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla eşi Nedime Uyar tarafından Salihli Polis Lokalinde mevlidi şerif okutularak pilav hayrı düzenlendi.

Anma programına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve Selim Akbıyıkoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, başta Şehit Polis Mehmet Uyar olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Mevlit programının ardından katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.