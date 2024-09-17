Saman Balyalarında Kaçak Sigara Ürünleri Bulundu - Son Dakika
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Saman Balyalarında Kaçak Sigara Ürünleri Bulundu

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Konya'da polis, tırda bulunan saman balyaları arasında kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.

17.09.2024 11:00
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Saman balyalarının içinde kaçakçılık

KONYA - Konya'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen tırda saman balyalarının arasında gizlenmiş kaçak sigara, elektronik sigara, nargile tütünü ve puro ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Hançer Sokak üzerinde sürücü İ.K. ve S.K.'nin içinde bulunduğu 63 AHS 046 plakalı saman balyası yüklü tırı şüphe üzerine durdurdu. Tırda yapılan aramada, saman balyaları arasında gizlenmiş, bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 158 adet elektronik sigara, 237,5 kg nargile tütünü, 90 paket puro ele geçirildi.

Gümrük kaçağı ürünler ve şahıslar KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saman Balyalarında Kaçak Sigara Ürünleri Bulundu - Son Dakika

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