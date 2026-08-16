Hatay'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeden alevlerin yükseldiğinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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