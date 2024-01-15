Samandağ\'da bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı mahallesinde bir evin odunluk kısmında yangın meydana geldi. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY