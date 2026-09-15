Samandağ'da boğulma tehlikesi geçiren kadını mesai arkadaşı kurtardı - Son Dakika
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Samandağ'da boğulma tehlikesi geçiren kadını mesai arkadaşı kurtardı

Samandağ\'da boğulma tehlikesi geçiren kadını mesai arkadaşı kurtardı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir kamu kurumunda çalışan kadın, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden mesai arkadaşı heimlich manevrası uygulayarak kadını yaşama tutundurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da nefes borusuna yiyecek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, mesai arkadaşı tarafından heimlich manevrası uygulanarak yaşama tutunduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesindeki kamu kurumunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; kurumda çalışan kadınının tükettiği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Kadının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden mesai arkadaşı, vakit kaybetmeden heimlich manevrası uyguladı. Manevranın ardından nefes almaya başlayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiği ve mesai arkadaşının heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samandağ, Hatay, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da boğulma tehlikesi geçiren kadını mesai arkadaşı kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da boğulma tehlikesi geçiren kadını mesai arkadaşı kurtardı - Son Dakika
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