Hatay\'ın Samandağ ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Çevreyolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY