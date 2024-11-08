Şampuan Kutusunda Uyuşturucu Yakalandı

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Uyuşturucuyu şampuan kutusuna saklamışlar

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, valizin içerisinde bulunan şampuan kutusuna zulalanmış halde 265 gram metamfetamin ele geçirildi. Valizlerin sahibi 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına yönelik alınan bilgilere istinaden yapılan yol uygulamasında; otobüste E.Y ve E.O isimli şahıslara ait valiz içerisinde 265 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.O. tutuklanarak Elazığ Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.