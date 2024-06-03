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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okullar arası şiir, drama ve türkü okuma yarışmaları yapıldı.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde merkez ve köylerdeki ortaokullar arası şiir, drama ve türkü okuma yarışmaları yapıldı. Şiir ve drama yarışmaları Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Yarışmaya 6 okul katıldı. Öğrencilerin çok ustaca sergiledikleri drama ve ezbere okunan şiirlerin titizlikle değerlendirilmeleri neticesinde Samsat Yarımbağ Ortaokulu ile Şehit Fırat Demir Ortaokulu birinciliği paylaştı.

"Mikrofon sende" isimli türkü okuma yarışması ise Samsat Ahmet Aydın Düğün Salonunda yapıldı. Sanatçı Mehmet Emin Kaya ve Emrah Polat'ın sazıyla eşlik ettiği ve yine 6 okulun katıldığı yarışmada Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sema Gürsoy, okuduğu "Değmen benim gamlı yaslı gönlüme" türküsü ile birinci oldu.

Düzenlenen tören ile dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinliklere Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın yanı sıra kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programlarda bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde gerçekleştirilen yarışmaların oldukça ustaca sahnelendiğini belirterek, katılım sağlayan bütün okul ve öğrencilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, "Samsat tarihte sanat, kültür ve edebiyatın merkezi olmuştur. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ilçemizin özüne döndüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN