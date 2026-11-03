Samsun Atakum\'da bonzai ham maddesiyle yakalanan 1 kişi tutuklandı

Samsun Atakum'da bonzai ham maddesiyle yakalanan 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas teraziyle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda B.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen çalışma sonucu bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas terazi ile yakalanan B.B., gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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