Samsun Atakum'da takside yolcuyu darp eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi taksiyle takip ederek darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun'da tartıştıkları bir kişinin bindiği taksiyi takip ederek içindeki yolcuyu darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde eğlence mekanında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taksiye binerek olay yerinden ayrılan şahsın, 4 kişi tarafından araçla takip edildiği ve yolunun kesildiği iddia edildi. Şahıs, taksinin içerisinde darbedilirken olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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