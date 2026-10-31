Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor

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Samsun Bafra\'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde Emir Efendi Mahallesi Tabib Sokak'ta iki taraf arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Emir Efendi Mahallesi Tabib Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ö. (16) ve E.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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