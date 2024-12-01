Samsun'da 1.29 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da 1 milyon 290 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 290 bin makaron ve kaçak tütün mamülleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde E.M.'ye ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 mlyon 290 bin adet gümrük kaçağı makaron, 3 bin 800 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili E.M. ve M.L. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.