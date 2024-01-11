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Samsun'da 1 Milyon Liralık Altın Dolandırıcılığı Davasında 2 Kişiye Cezalar Yağdı - Son Dakika
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Samsun'da 1 Milyon Liralık Altın Dolandırıcılığı Davasında 2 Kişiye Cezalar Yağdı

Samsun'da telefonla aradığı yaşlı kadını dolandıran 2 kişi ceza alırken, 3 kişi beraat etti. Dolandırıcılar, 1 milyon lira değerindeki altınları elden teslim alıp kaçtı. Olayın faili olan şüpheliler tutuklandı.

Samsun\'da 1 Milyon Liralık Altın Dolandırıcılığı Davasında 2 Kişiye Cezalar Yağdı
11.01.2024 - 17:54,  Güncelleme: 17:55
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Samsun'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini polis olarak tanıtıp, 1 milyon lira değerindeki altınlarını elden teslim alıp dolandırıcılık olayına karışan 2 kişiye ceza yağarken, 3 kişi ise beraat etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı. Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar olay tarihinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne giderek bir başkasını polise şikayet etmek isteyen Mustafa Ş., burada Samsun'daki yaşlı kadının 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının faili olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Samsun polisine teslim edilen 4 çocuk babası Mustafa Ş.'nin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olup Yozgat'ta ikamet ettiği öğrenildi. Mustafa Ş.'nin memleketi Şanlıurfa'ya misafirliğe gidince olaya karıştığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mustafa Ş., 18 Aralık 2021 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili Hüseyin Hikmet Ş.'yi de yakaladı ve şahıs 15 Haziran 2022 tarihinde tutuklandı. Olayla ilgili Mustafa Ş., Hüseyin Hikmet Ş. ile A.A., F.A. ve M.A.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında Mustafa Ş, ve Hüseyin Hikmet Ş.'nin tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyelerine karar verildi.

Davanın son duruşmasında ise mahkeme, A.A., F.A. ve M.A.S.'nin beraatlerine karar verirken, Hüseyin Hikmet Ş.'yi 7 yıl hapis ve 2 milyon TL adli para cezasına, Mustafa Ş.'yi ise 5 yıl 10 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Samsun, Dolandırıcılık, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 1 Milyon Liralık Altın Dolandırıcılığı Davasında 2 Kişiye Cezalar Yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 1 Milyon Liralık Altın Dolandırıcılığı Davasında 2 Kişiye Cezalar Yağdı - Son Dakika
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