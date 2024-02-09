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Samsun'da bir evde 10 bin adet makaron ve tütün doldurma makinesi ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir evde operasyon düzenleyen KOM polisi 10 bin adet dolu ve boş makaron ile tütün sarma makinası ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette elektrikli sigara sarma makinesi ile sigara doldurup bunları tütüncülere sattığı tespit eti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen KOM polisi1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2800 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 kilo bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahsa adli işlem başlatıldı.