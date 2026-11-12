Samsun\'da 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü cezaevine gönderildi

Samsun'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.