Samsun\'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.