Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikSamsunGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
15:03
Karadağ’a vizesiz seyahat resmen sona erdi
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
14:07
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 15:26:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android