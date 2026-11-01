Samsun\'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheliler, cezaevine gönderildi.
Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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