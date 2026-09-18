Samsun'da 2 milyon 329 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 2 milyon 329 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

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Samsun\'da 2 milyon 329 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin 2 milyon 329 bin TL dolandırdığı kadının ihbarıyla başlatılan soruşturma, Şanlıurfa'daki bağ evine uzandı. Bağ evinde suçüstü yakalanan 3 şüpheli, Samsun'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis ekiplerinin ağlarken fark ettiği kadının, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 2 milyon 329 bin TL dolandırıldığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma, Şanlıurfa'daki bağ evine uzandı. Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 3 şüpheli, Samsun'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sırasında ağlayan bir kadını fark ederek yanına gitti. Kadının, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evini satan kadın, satıştan elde ettiği paranın 2 milyon 329 bin TL'sini belirlenen banka hesaplarına gönderdi. Bunun üzerine Samsun polisi, şüphelilerin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Bağ evinin çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu da tespit edildi.

Bağ evine koçbaşıyla girildi

15 Eylül 2026 tarihinde Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak çalışmasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, Şanlıurfa'daki bağ evinin kapısını koçbaşıyla açarak içeri girdi. Evde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı belirlendi. Polis ekiplerince bulunan telefonlar muhafaza altına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin Ankara'da yaşayan başka bir kadınla telefonda görüştükleri de tespit edildi. Kadının, şüphelilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi. Kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefondan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın polis merkezine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece kadının 2 milyon TL daha göndermesinin önüne geçildi.

Bağ evinden çok sayıda dijital materyal çıktı

Bağ evinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve Şanlıurfa'daki bağ evinde suçüstü yakalanan C.C., İ.İ.S. ve M.E.T., Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.C., İ.İ.S. ve M.E.T. tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise yakalandıkları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun Adliyesinde ifade verecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkŞanlıurfa3. SayfaSamsunPolisSuçSon Dakika

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