Samsun'da 2024 Ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen 862 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 512 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Ocak ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Kasım ayında Samsun'da 345'i ölümlü-yaralamalı ve 517'si maddi hasarlı toplamda 862 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 512 kişi yaralandı.
Türkiye genelinde 195 kişi öldü
Türkiye genelinde ayında 44 bin 719 kaza meydana geldi. Bu kazaların 157'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 195 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 534 kişi yaralandı.
Araçların cinsleri
Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 395'ini bisiklet, 2'sini at arabası, bin 224'ünü motorlu bisiklet, 4 bin 887'sini motosiklet, 13 bin 324'ünü otomobil, 669'unu minibüs, 3 bin 935'ini kamyonet, 506'ini kamyon, 739'unu çekici, 530'unu otobüs, 107'sini traktör, 8'ini arazi taşıtı, 53'ünü özel amaçlı, 31'ini iş makinesi, 29'unu ambulans, 5'ini tanker, 4'ünü tren, 3'ünü tramvay ve 378'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 2024 Ocak Ayında 862 Trafik Kazası: 1 Ölü, 512 Yaralı - Son Dakika
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