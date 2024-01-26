Samsun'da 3 araçlı zincirleme kaza

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Niyazi Koyuncu idaresindeki 61 AFB 047 plakalı otomobil Çakallı rampasından aşağı inerken yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere vurdu. Arkasından gelen Kazım Şimşek idaresindeki 52 PL 355 otomobil de ona çarptı. Yaşar Keleş'in kullandığı 55 AKN 953 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara vurdu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Maddi hasarla atlatılan zincirlemeye kazayla ilgili inceleme başlatıldı.