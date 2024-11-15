Samsun\'da 3 çocuk silahlı saldırıda bulundu

3.Sayfa

Samsun'da tabancayla ateş açarak bir kişiyi ağır yaralayan 16 ve 17 yaşlarındaki çocuk polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 suç kaydı bulunan Ali G. (22) silahla boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

Olay sonrası Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D. (17), 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakip sonucu 3 genç Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan silahlı saldırının eski bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi. - SAMSUN