Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Samsun'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

20.06.2024 19:27
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Samsun'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde bulunan Tacettin Etli'ye ait 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri bir yakınlarının cenazesinde bulunduğu sırada evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğe sebep olan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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