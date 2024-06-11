Samsun'da 665 gram esrar ele geçirildi

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından 665 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde A.T.'yi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 665 gram esrar ele geçirildi. A.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN