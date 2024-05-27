Samsun'da 750 Bin Liralık Televizyon ve Kayıt Cihazları Çalınması Olayında 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da 750 Bin Liralık Televizyon ve Kayıt Cihazları Çalınması Olayında 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da 750 Bin Liralık Televizyon ve Kayıt Cihazları Çalınması Olayında 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin deposundan 750 bin lira değerinde televizyon ve kayıt cihazlarının çalınması olayıyla ilgili olarak, 2'si iş yeri çalışanı 5 kişi gözaltına alındı. Polis, çalıntı eşyayı taşıyan kamyon sürücüsü ve çalıntı malzemeleri satın alan kişileri de yakalayarak adli işlem başlattı. Soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 18:21
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Samsun'da depodan 750 bin liralık televizyon ve kayıt cihazları çalınması olayıyla ilgili 2'si iş yeri çalışanı 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde önceki gün bir iş yerinin deposuna giren hırsızlar, 750 bin lira değerinde televizyon ve kayıt cihazlarını çalarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili iş yeri depo sorumlusu H.K. (39) ve U.B.'yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalıntı eşyayı taşıyan kamyon sürücüsü H.K. (36) ile çalıntı malzemeleri satın alan Ö.K. (43) ve F.Y.'yi (33) de yakalayarak haklarında adli işlem başlattı. Hırsızlığa konu 150 bin TL değerindeki 7 adet televizyon ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 750 Bin Liralık Televizyon ve Kayıt Cihazları Çalınması Olayında 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 750 Bin Liralık Televizyon ve Kayıt Cihazları Çalınması Olayında 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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