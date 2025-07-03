Samsun\'da 9 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 9 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, çatı katından yükselen alevler kısa sürede binanın üst kısmını sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında çatı katında maddi zarar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN