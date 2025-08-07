Samsun\'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Samsun'da kanser hastası annesini darbeden ağabeyini bıçaklayarak öldürmek suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye olan şahıs, cezası kesinleşince polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde 31 Ocak 2023 tarihinde 17 yaşında olan T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'den para ve sigara isteyen ağabeyi Ali Kenan S.'nin (31) "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını ve annesinin feryadını duyunca, eline bıçak alıp annesinin yardımına koşmuştu. Ağabeyinin annesini yumrukladığını gören T.S., annesini kurtarmak için ağabeyini 7 yerinden bıçaklamıştı. Ali Kenan S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralanmıştı.

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan T.S.'nin 'nefsi müdafaa şartları altındaağabeyiniöldürdüğü' kanaatine varılarak oy çokluğuyla beraatına ve tahliyesine karar verildi.

Duruşma savcısı dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı ve mütalaası doğrultusunda lise öğrencisinin cezalandırılmasını istedi. Samsun Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesinde görülen davada tahrik indirimlerini de uygulayarak T.S. ağabeyini öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklanmadı. Cezasının kesinleşmesinin ardından T.S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

"Alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN