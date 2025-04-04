Samsun\'da ambulans ile minibüs çarpıştı

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde hasta taşıyan M.D. idaresindeki ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı minibüse yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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