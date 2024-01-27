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Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun\'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti
27.01.2024 - 18:40,
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Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Ferdi Ulu (27) yönetimindeki 05 EL 182 plakalı otomobil, Samsun'dan Amasya'ya giderken refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Ulu'nun cenazesi, Amasya'da kılınan cenaze namazınon ardından toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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