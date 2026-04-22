Babasıyla tartıştı, park halindeki aracı yaktı

22.04.2026 22:25  Güncelleme: 22:31
Samsun'un Bafra ilçesinde, babasıyla tartışan bir kişi, babasına ait park halindeki aracını ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Kadir H., bir kafede babası Hayrettin H. ile tartıştı. Kadir H., tartışmanın ardından babasına ait park halindeki aracın camlarını kırdı, ardından aracı ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay sırasında polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği geçici olarak kapattı.

Öte yandan Kadir H.'nin, aracı ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından, "Ben kimseye kahpelik yapmadım, cezası çok büyük. Herkes yaptığı şeyin bedelini ödeyecek" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
