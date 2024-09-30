Samsun\'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kayıp, 1 Hastaneye Kaldırdı

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Samsun'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kayıp, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da denizde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi Karadeniz'in azgın sularında kaybolurken, 1 kişi yüzerek karaya çıkıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Koşu Limanı girişinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman balık tutmak için tekne ile denize açıldılar. Geri dönen balıkçıların içinde bulunduğu balıkçı teknesi Koşu Liman girişinde dalgadan alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı ise tamamen batan tekne ile birlikte Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.