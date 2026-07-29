Samsun'da Beyzbol Sopalı Saldırı - Son Dakika
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Samsun'da Beyzbol Sopalı Saldırı

Samsun\'da Beyzbol Sopalı Saldırı
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3 çocuk babası S.Ç., evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğrayarak şehri terk etti.

Samsun'da 3 çocuk babası bir kişi, evinin önünde 3 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Eşiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını iddia eden 39 yaşındaki adam, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesiyle birlikte şehri terk ettiğini söyledi.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi S.Ç. (39), evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. S.Ç., saldırı sonucu 10 gün iş göremez raporu alırken, olayla ilgili yeniden şikayetçi oldu. Eşinin de karşı tarafın kadınları tarafından darbedildiğini ve bu olayın ardından şikayetlerini geri çekmeleri yönünde baskı gördüklerini iddia eden S.Ç., tehditlerin devam ettiğini söyledi. Şimdiye kadar karşı taraf hakkında 5 kez suç duyurusunda bulunduğunu belirten S.Ç., yalnızca uzaklaştırma kararı alındığını, başka bir sonuç elde edemediğini ifade etti. Ölüm tehdidi aldıklarını iddia eden S.Ç., eşi ve çocuklarıyla birlikte güvenlikleri için başka bir şehre gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"3 kişi tarafından pusuya düşürüldüm, sopalarla dövüldüm"

Çevredeki güvenlik kameralarına darp edildiği anların yansıdığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini ifade eden S.Ç., "Bir şahıs eşimi sürekli rahatsız ediyordu. Eşimin bu kişiyi kovmasının ardından bu kişi, yakınlarına eşimi Yabancılar Çarşısı'nda darbettirdi. Olayın ardından eşim ve ben bu kişilerden şikayetçi olduk. Şikayetin ardından sürekli ölüm tehditleri almaya başladık. Ölüm tehditlerini de şikayet ettik. Adli makamlardan bir karar çıkmadı. Geçen cuma günü evden çıkıp arabama giderken evimin önünde bekleyen araçtaki 3 kişi tarafından pusuya düşürüldüm. Bu kişiler evimin önünde beni darbettiler. Darba uğrayınca bir kez daha bu kişilerden şikayetçi oldum. Bu olaylara karışanlar hala dışarıda dolaşıyor. Şu anda can güvenliğimiz yok. Olayın ardından evime giremiyorum. Annemi, babamı ve ağabeyimi arayıp bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Şikayetimizi geri almazsak yaşayamayacağımızı söylüyorlarmış. Son çare olarak Samsun'u ve evimi terk ettim" dedi.

"Başıma gelebilecek her türlü olaydan şikayetçi olduğum kişiler sorumludur"

Tehditlerin devam ettiğini ve can korkusuyla şehri terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren S.Ç., "Ailem de tehdit ediliyor. Eşimi de zaten dövdüler. Darp raporlarımızı, görüntü kayıtlarını mahkemeye sunduk. CİMER'e gerekli başvuruları yaptık. Bize bunları yaşatanlar sürekli olarak, 'Bize kimse bir şey yapamaz' diyerek tehditlerine devam ediyorlar. Karşı taraf ifadelerinde bıçak çekip küfür ettiğimi de söylüyor ama görüntülerde olay belli oluyor. Ben evimin önünde pusu kurularak darbedildim ve şu anda evime giremiyorum. Can güvenliğim yok. Başıma gelebilecek her türlü olaydan şikayetçi olduğum kişiler sorumludur" diye konuştu.

Yaşadıkları olay ve tehditler yüzünden evine ve işine gidemediğini belirten S.Ç., yetkili mercilerden yardım beklediğini ifade etti.

Evin önündeki pusu güvenlik kamerasında

S.Ç.'nin evinin önünde uğradığı darp anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir araçla olay yerine gelen 3 kişinin bir süre bekledikten sonra S.Ç.'ye saldırdığı, sopalarla darbettikleri, S.Ç.'nin yerden kalkarak karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtıkları görüldü. Kamera kayıtlarında ayrıca saldırının ardından S.Ç.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, kısa süre sonra olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin geldiği anlar da yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Samsun, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Beyzbol Sopalı Saldırı - Son Dakika

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