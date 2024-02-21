Samsun'da bir lisede müdürün aracında darp olayı: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da bir lisede müdürün aracında darp olayı: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da bir lisede müdürün aracında darp olayı: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir lisede görevli müdür, aracının içinde tanımadığı 2 kişi tarafından darp edildi. Saldırganlar kaçarken, yaralanan müdür hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

21.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Samsun'da bir lisede görevli müdürün aracının içinde darp edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokuluna ait otoparkta okul müdürü Fırat Ş. (58) tanımadığı 2 kişi tarafından aracının içinde darp edildi. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan ve darp sonucu yaralanan Fırat Ş. tedavi altına alındı. Yaralı müdür kimseyle bir probleminin bulunmadığını belirterek, saldırganları tanımadığı söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada 2 saldırganın olay sonrası bindiği aracı tespit etti. Polis darp olayına karışan 17 yaşındaki A.M.C. ile olay sonrası saldırganların bindiği araçta bulunan O.K.(34) ve Y.U.'yu (25) gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.M.C. ile Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan O.K. ve Y.U., Samsun Adliyesine sevk edildiler. Darp olayına karışan ikinci kişi olan A.Y.'nin (24) ise yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bir lisede müdürün aracında darp olayı: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir lisede müdürün aracında darp olayı: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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