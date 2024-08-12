Samsun'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı

Samsun\'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, evinin balkonunda intihara teşebbüs etti. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve kadını ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

12.08.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bunalıma giren bir kadın, evinin balkonunda intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.O. adlı kadın ikinci kattaki evinin balkonunda intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kadının atlama veya düşme ihtimali üzerine şişme yatak açarak önlem aldı. Polis, T.O.'yu ikna ederek intihara teşebbüs eyleminden vazgeçirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Atakum, samsun, Olaylar, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement